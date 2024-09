Taiwan: FENDI porta la tradizione italiana a Taipei con il progetto 'Hand in Hand'

03 Settembre 2024_ FENDI presenterà a Taipei, dal 4 al 7 settembre 2024, una selezione di Baguette nell'ambito del progetto 'Hand in Hand', che unisce l'artigianato italiano con la maestria della moda. L'evento si svolgerà presso il negozio FENDI nel Diamond Towers di Taipei, dove i visitatori potranno anche usufruire di un servizio di personalizzazione per creare il proprio Baguette unico. Questo progetto, avviato nel 2020, celebra le tradizioni artigianali italiane, coinvolgendo maestri artigiani da diverse regioni d'Italia, come Basilicata e Calabria, per reinterpretare il celebre modello. La notizia è stata riportata da mmh-vintage.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama della moda globale. L'evento rappresenta un'opportunità per i taiwanesi di apprezzare l'eccellenza dell'artigianato italiano e la sua evoluzione nel tempo.