Taiwan: Ferragamo inaugura un nuovo store a Taichung con ospiti d'eccezione

30 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Ferragamo ha inaugurato un nuovo negozio presso il Shin Kong Mitsukoshi di Taichung, Taiwan, con la partecipazione di celebrità locali come l'attrice Ke Jiayan e l'attore Liu Yihao. Il negozio, caratterizzato da un design elegante e lussuoso, presenta materiali pregiati come la pietra italiana e il vetro trasparente, creando un'atmosfera raffinata e accogliente. In occasione dell'apertura, Ke Jiayan ha indossato un abito della collezione autunno/inverno 2024, mentre Liu Yihao ha sfoggiato un look casual-chic, entrambi esprimendo la loro ammirazione per il design di Ferragamo. La notizia è stata riportata da stylemaster.com.tw. Questo nuovo store offre anche articoli esclusivi, come una borsa in pelle di struzzo, disponibile in sole cinque unità in tutto il paese.