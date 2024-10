Taiwan: Ferrari presenta il nuovo modello 12Cilindri a Taipei

15 Ottobre 2024_ Ferrari, il prestigioso marchio automobilistico italiano, annuncia la presentazione ufficiale del suo nuovo modello 12Cilindri a Taipei il 29 ottobre 2024. Questo veicolo, dotato di un potente motore V12 da 830 CV, rappresenta l'evoluzione della serie 812 e trae ispirazione dai leggendari modelli GT degli anni '50 e '60. La Ferrari 12Cilindri, progettata dal Ferrari Styling Centre sotto la direzione di Flavio Manzoni, si distingue per il suo design innovativo e le prestazioni eccezionali, promettendo di affascinare gli appassionati di auto sportive in Taiwan. La notizia è stata riportata da ftvnews.com.tw. L'evento di lancio sarà seguito da ulteriori dettagli e copertura da parte di media locali, evidenziando l'interesse crescente per i marchi automobilistici italiani nel mercato taiwanese.