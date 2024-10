Taiwan: G7 esprime preoccupazione per le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan

20 Ottobre 2024_ I ministri della difesa del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 19 ottobre, esprimendo preoccupazione per le esercitazioni militari cinesi nelle vicinanze di Taiwan. Taiwan, come membro responsabile della regione dell'Indo-Pacifico, continuerà a collaborare con i paesi del G7 per promuovere la prosperità e la stabilità internazionale. Attualmente, l'Italia, che detiene la presidenza di turno del G7, sta organizzando una conferenza ministeriale a Napoli per affrontare questioni di sicurezza globale, tra cui le tensioni in Ucraina e le attività militari cinesi. La notizia è riportata da udn.com. Questo incontro sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per garantire la pace e la sicurezza nella regione.