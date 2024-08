Taiwan: GIORGIO ARMANI apre un nuovo store al Regal Plaza di Taipei

21 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano GIORGIO ARMANI ha inaugurato un nuovo negozio al Regal Plaza di Taipei, segnando un importante passo nella sua espansione in Asia. Il design del negozio è caratterizzato da un'eleganza sobria e lussuosa, con aree distinte per abbigliamento maschile e femminile, oltre a spazi VIP per servizi su misura. In concomitanza con l'apertura, il Regal Plaza ha lanciato una promozione di shopping che offre vantaggi esclusivi ai clienti, incentivando gli acquisti durante il periodo di festa. La notizia è stata riportata da bg3.co. Questo evento sottolinea l'influenza della moda italiana a livello globale e il crescente interesse per i marchi di lusso in Taiwan.