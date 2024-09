Taiwan: Giorgio Armani cambia gestione a Taipei con un nuovo partner locale

03 Settembre 2024_ Il marchio di moda italiano Giorgio Armani ha recentemente cambiato gestione a Taipei, Taiwan, con l'ingresso del costruttore locale Shuangxiangyuan. La nuova boutique, inaugurata il 28 agosto 2024 presso il Taipei Regent Hotel, segna la fine di un'era di 18 anni di rappresentanza da parte del gruppo Yulon. Shuangxiangyuan, noto per i suoi progetti immobiliari di lusso, ha deciso di investire nel settore della moda nonostante le perdite storiche del marchio. La notizia è stata riportata da udn.com, evidenziando l'interesse crescente per il mercato della moda di alta gamma a Taiwan. Questo cambiamento rappresenta un'opportunità per il marchio italiano di rilanciarsi in un mercato competitivo e in espansione.