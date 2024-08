Taiwan: Giorgio Armani cambia gestione con un nuovo partner locale

19 Agosto 2024_ Il marchio di moda italiano Giorgio Armani ha ufficialmente cambiato gestione in Taiwan, passando sotto il controllo di un nuovo team guidato da Shuangxiangyuan Development, noto per i suoi progetti immobiliari di lusso. Dopo 18 anni di rappresentanza da parte del gruppo Yulon, il nuovo team prevede l'apertura di una flagship store a Taipei il 28 agosto, con ulteriori piani per un negozio a Taichung nel 2025. La nuova gestione ha già creato una società dedicata, Taiwan Osini Company, per gestire il marchio, con l'ex direttore generale di Armani, Wen Xiaohong, come consulente strategico. La notizia, riportata da udn.com, segna un'importante transizione per il marchio, che continua a rappresentare un simbolo della cultura e della moda italiana a Taiwan.