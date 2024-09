Taiwan: Gli Stati Uniti approvano il Taiwan Conflict Deterrence Act per contrastare la Cina

11 Settembre 2024_ La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il Taiwan Conflict Deterrence Act, volto a dissuadere l'aggressione cinese verso Taiwan. La legge prevede la pubblicazione di informazioni sugli asset illeciti dei funzionari del Partito Comunista Cinese (CCP) e restrizioni sui servizi finanziari per i loro familiari. I rappresentanti statunitensi French Hill e Brad Sherman hanno sottolineato l'importanza di questa misura come deterrente per la Cina, evidenziando che il governo cinese rappresenta una minaccia per Taiwan. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. La legge potrebbe attivarsi in caso di eventi specifici, secondo le disposizioni del Taiwan Relations Act, che regola le relazioni tra gli Stati Uniti e Taiwan.