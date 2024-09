Taiwan: Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di aiuti alla sicurezza da 567 milioni di dollari per Taiwan

22 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti stanno per approvare un pacchetto di aiuti alla sicurezza per Taiwan del valore di 567 milioni di dollari, il più...

22 Settembre 2024_ Gli Stati Uniti stanno per approvare un pacchetto di aiuti alla sicurezza per Taiwan del valore di 567 milioni di dollari, il più grande mai realizzato. Il pacchetto, che è quasi il doppio rispetto ai 345 milioni di dollari dell'anno scorso, prevede la fornitura di armi e droni, essenziali per la strategia di guerra asimmetrica di Taiwan. La Casa Bianca è attesa a dare il via libera prima della fine dell'anno fiscale, il 30 settembre. La notizia è stata riportata da Defense News, che ha citato fonti del Congresso statunitense. Taiwan, un'isola democratica che la Cina considera parte del suo territorio, continua a rafforzare le proprie capacità di difesa in collaborazione con gli Stati Uniti per mantenere la stabilità nella regione indo-pacifica.