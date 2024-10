Taiwan: Gli Stati Uniti esprimono preoccupazione per le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan

14 Ottobre 2024_ Gli Stati Uniti hanno manifestato preoccupazione per le esercitazioni militari cinesi, definite "ingiustificate" e potenzialmente...

14 Ottobre 2024_ Gli Stati Uniti hanno manifestato preoccupazione per le esercitazioni militari cinesi, definite "ingiustificate" e potenzialmente provocatorie, che si svolgono nel Mar Cinese Orientale e attorno a Taiwan. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, ha dichiarato che tali manovre rappresentano un rischio di escalation e hanno risposto in modo inappropriato a un discorso annuale di routine. Le esercitazioni, denominate "Joint Sword-2024B", sono state avviate dall'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) come avvertimento contro le forze indipendentiste di Taiwan. Il Dipartimento di Stato ha esortato la Cina a mantenere la calma e a evitare azioni che possano compromettere la stabilità nella regione. La notizia è riportata dal Taipei Times. Le tensioni nel Mar Cinese Orientale sono di interesse internazionale, con il Giappone e l'Unione Europea che hanno anche espresso preoccupazioni simili riguardo alla sicurezza nella regione.