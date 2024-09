Taiwan: Governo allenta le sanzioni per violazioni fiscali per stimolare l'economia

13 Settembre 2024_ Il governo di Taiwan ha deciso di allentare le sanzioni per le violazioni fiscali, introducendo un approccio di flessibilità nella...

13 Settembre 2024_ Il governo di Taiwan ha deciso di allentare le sanzioni per le violazioni fiscali, introducendo un approccio di flessibilità nella legge sulle tasse sul vino. Questa misura è stata adottata con l'obiettivo di ridurre il carico fiscale sulle imprese e promuovere lo sviluppo economico del Paese. Le nuove disposizioni mirano a creare un ambiente più favorevole per le attività commerciali, incoraggiando la crescita e l'innovazione. La notizia è stata riportata da 自由時報. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riforme economiche volte a sostenere le piccole e medie imprese, che rappresentano una parte significativa dell'economia taiwanese.