Taiwan: Governo investe 353 miliardi per promuovere l'efficienza energetica

09 Agosto 2024_ Il governo di Taiwan ha annunciato un investimento di 353 miliardi di dollari taiwanesi per promuovere misure di efficienza energetica nei prossimi quattro anni. Il piano prevede incentivi per la sostituzione di vecchi condizionatori e frigoriferi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di carbonio. Questa iniziativa è parte di un più ampio sforzo per sostenere lo sviluppo di un'economia verde nel Paese. La notizia è stata riportata da 自由時報. L'iniziativa mira a contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e a promuovere un futuro sostenibile per Taiwan.