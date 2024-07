Taiwan: Governo italiano esamina l'acquisizione di NHOA da parte di Taiwan Cement

4 Luglio 2024_ Il principale azionista Taiwan Cement ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto per privatizzare la società italiana di stoccaggio energetico NHOA. Due fonti informate hanno riferito a Reuters che la società, quotata in Francia, è attualmente sotto esame da parte del governo italiano. Secondo la legge italiana sui 'poteri d'oro', il governo può proteggere asset di importanza strategica nazionale. L'ufficio del Primo Ministro Giorgia Meloni vuole verificare se Taiwan Cement intende ristrutturare la gestione di NHOA o trasferire attività chiave all'estero. Lo riporta udn.com. NHOA, precedentemente nota come Engie EPS, è specializzata in tecnologie per l'energia sostenibile e ha ricevuto un'offerta di 1,1 euro per azione da Taiwan Cement.