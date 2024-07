Taiwan: Governo lancia il Comitato per lo Sviluppo Economico

15 Luglio 2024_ Il governo di Taiwan inaugurerà il 18 luglio il Comitato per lo Sviluppo Economico, con l'obiettivo di rivedere le normative e indirizzare i fondi assicurativi verso settori strategici come l'energia eolica e le infrastrutture pubbliche. Il Ministero dell'Economia riorganizzerà i tre principali programmi di investimento per Taiwan, estendendoli fino al 2027 e focalizzandosi sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento locali. La prima riunione del comitato vedrà la partecipazione di importanti figure accademiche e industriali, con una lista di circa 50 consulenti economici. Il presidente Tsai Ing-wen ha già incaricato il governo di facilitare il ritorno dei capitali assicurativi per sostenere la costruzione nazionale e la trasformazione industriale. Lo riporta 工商時報. Il governo mira anche ad attrarre investimenti internazionali e a offrire incentivi fiscali e risorse umane per promuovere lo sviluppo economico del paese.