Taiwan: Governo valuta TPass per business, studenti e turisti

11 Luglio 2024_ Il governo taiwanese sta considerando l'introduzione di un TPass valido per cinque anni, con versioni specifiche per uomini d'affari, studenti e turisti. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti e a promuovere il turismo e gli scambi commerciali nel paese. Il TPass potrebbe offrire vantaggi e agevolazioni per i diversi gruppi di utenti, migliorando l'accessibilità e l'efficienza dei trasporti pubblici. L'idea è ancora in fase di valutazione e non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di implementazione. Lo riporta il Taipei Times. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili una volta completata la fase di studio e approvazione del progetto.