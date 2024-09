Taiwan: Gucci presenta la mostra di alta gioielleria ispirata ai labirinti italiani

23 Settembre 2024_ Gucci ha inaugurato a Taiwan la mostra "LABIRINTI GUCCI", dedicata alla sua collezione di alta gioielleria ispirata ai labirinti italiani, con oltre 160 pezzi dal valore complessivo di quasi 18 miliardi di dollari taiwanesi. Tra le opere esposte, spiccano gioielli unici come una collana con un raro Paraiba tourmaline da 24,35 carati e una serie di pezzi che celebrano la bellezza geometrica e naturale. La mostra rappresenta un'importante iniziativa di Gucci per rafforzare la sua presenza nel mercato taiwanese, evidenziando l'eleganza e l'arte della gioielleria italiana. La fonte di questa notizia è mycte.turnnewsapp.com. L'evento non solo celebra il design italiano, ma offre anche ai visitatori taiwanesi un'esperienza immersiva nel mondo del lusso e della creatività di Gucci.