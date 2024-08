Taiwan: Hacker stranieri attaccano le forze armate con disinformazione

18 Agosto 2024_ Hacker stranieri stanno utilizzando post falsi e campagne di disinformazione per colpire le forze armate di Taiwan, secondo quanto...

18 Agosto 2024_ Hacker stranieri stanno utilizzando post falsi e campagne di disinformazione per colpire le forze armate di Taiwan, secondo quanto riportato dal Ministero della Giustizia. I criminali informatici, ritenuti cinesi, hanno cercato di accedere a informazioni riservate e hanno preso di mira i social media militari, diffondendo false notizie su personale e operazioni. Le autorità hanno segnalato che le campagne di disinformazione hanno complicato gli sforzi dell'Air Force Command per smentire le notizie false. Il Ministero ha anche evidenziato che barche da pesca cinesi, utilizzando identità false, sono state coinvolte in attività illegali al largo delle coste di Taiwan. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Le forze armate di Taiwan sono responsabili della difesa dell'isola, che ha una storia di tensioni con la Cina continentale.