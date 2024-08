Taiwan: Haley sostiene l'autodifesa di Taiwan e chiede maggiore cooperazione militare con gli Stati Uniti

25 Agosto 2024_ L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Nikki Haley, ha recentemente visitato Taiwan, dove ha partecipato a una visita a una base navale locale per osservare la costruzione di navi militari. Durante la sua visita, Haley ha sottolineato l'importanza dell'autodifesa di Taiwan e ha criticato l'approccio di Trump riguardo al 'pagamento per la protezione', chiedendo un aumento della cooperazione militare tra Stati Uniti e Taiwan. Ha anche espresso il desiderio di vedere Taiwan integrata nella catena di approvvigionamento della difesa statunitense. La notizia è stata riportata da pts.org.tw. La visita di Haley si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Taiwan e Cina, con Pechino che continua a esercitare pressioni diplomatiche e militari sulla regione.