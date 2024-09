Taiwan: Il candidato presidenziale Kuomintang sostiene la pena di morte come deterrente per i crimini gravi

22 Settembre 2024_ Il candidato presidenziale del Kuomintang, Hou You-ih, ha dichiarato che la pena di morte è una punizione necessaria per i crimini gravi e non deve essere messa in discussione. Hou ha sottolineato che la pena capitale è un importante strumento per mantenere la giustizia sociale e per garantire la sicurezza della comunità. Secondo lui, la sua esistenza serve a dissuadere i criminali e a proteggere la società. Il Kuomintang si impegna a mantenere la politica della pena di morte per garantire stabilità e giustizia. La notizia è riportata da 中國時報. Il Kuomintang, noto anche come Partito Nazionalista Cinese, è uno dei principali partiti politici di Taiwan, con una lunga storia che risale alla fondazione della Repubblica di Cina.