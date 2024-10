Taiwan: Il Christmas Space del Grand Hotel Taipei celebra la tradizione italiana del presepe

31 Ottobre 2024_ Il Grand Hotel Taipei ha inaugurato un'area tematica natalizia chiamata "Christmas Space", ispirata alla tradizione italiana del presepe. Fino al 27 dicembre, gli ospiti possono vivere un'atmosfera festiva simile a quella di un castello europeo, con eventi e attività natalizie che richiamano la magia del Natale. Tra le attrazioni, un'esperienza culinaria che include un menù speciale con piatti tipici, come il pollo arrosto, e la possibilità di partecipare a laboratori creativi. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando come la cultura italiana continui a influenzare le celebrazioni natalizie anche a Taiwan. Il Grand Hotel Taipei invita tutti a vivere un Natale ricco di tradizione e calore, unendo le famiglie in un'atmosfera di gioia e condivisione.