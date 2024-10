Taiwan: Il Chungshan Institute si prepara ad assemblare missili Stinger

04 Ottobre 2024_ Il Chungshan Institute of Science and Technology di Taiwan sta cercando di ottenere la certificazione per assemblare 1.985 missili...

04 Ottobre 2024_ Il Chungshan Institute of Science and Technology di Taiwan sta cercando di ottenere la certificazione per assemblare 1.985 missili Stinger, in aggiunta a quelli già acquistati dagli Stati Uniti. Questa iniziativa è stata avviata in risposta all'aumento delle attività militari cinesi nella regione e alla necessità urgente dell'esercito taiwanese di armi mobili. Se il certificato verrà concesso, i missili potrebbero essere disponibili prima del previsto, accelerando così il rafforzamento delle capacità difensive di Taiwan. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Il sistema di difesa aerea Stinger è un missile superficie-aria operabile da un singolo soldato, progettato per abbattere aerei a una distanza di fino a 4,8 km.