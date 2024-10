Taiwan: Il golfista Chien-An Chen conquista il suo primo titolo PGA negli Stati Uniti

08 Ottobre 2024_ Il golfista taiwanese Chien-An Chen ha vinto il suo primo titolo nel PGA Tour negli Stati Uniti, diventando il terzo giocatore di Taiwan a raggiungere questo traguardo. La vittoria segna un importante passo nella carriera di Chen, che ha dimostrato abilità e determinazione durante la competizione. Questo successo non solo celebra il talento individuale di Chen, ma rappresenta anche un momento significativo per il golf taiwanese a livello internazionale. La notizia è stata riportata da 自由時報. Chen, noto per il suo stile di gioco aggressivo, ha ispirato molti giovani golfisti a Taiwan, contribuendo a promuovere questo sport nell'isola.