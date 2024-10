Taiwan: Il governo affronta la crisi dell'antibiotico-resistenza con un piano di investimento

22 Ottobre 2024_ Il governo di Taiwan ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari per affrontare la crescente crisi dell'antibiotico-resistenza, con l'obiettivo di ridurre l'uso di antibiotici del 5% e il tasso di infezioni da super batteri del 10% entro cinque anni. Secondo studi globali, l'abuso di antibiotici potrebbe ridurre l'aspettativa di vita media di 1,8 anni entro il 2035, rendendo questa una grave minaccia per la salute pubblica. Le autorità sanitarie di Taiwan, insieme a esperti, stanno promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini sull'uso corretto degli antibiotici, sottolineando che non devono essere utilizzati senza prescrizione medica. La notizia è riportata da 中國時報. Questo piano è parte di un'iniziativa più ampia per migliorare la salute pubblica e ridurre l'impatto economico dell'antibiotico-resistenza, che potrebbe costare a Taiwan fino a 300 miliardi di dollari.