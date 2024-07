Taiwan: Il governo apre le porte agli studenti stranieri per affrontare la carenza di manodopera

27 Luglio 2024_ Il governo di Taiwan ha deciso di rimuovere il limite al numero di studenti stranieri che possono rimanere nel Paese dopo la laurea, in risposta alla crescente carenza di manodopera in vari settori. Questa misura, che entrerà in vigore a fine luglio, mira a incentivare l'assunzione di lavoratori stranieri, pur mantenendo la protezione dei diritti dei lavoratori locali. Le statistiche mostrano un calo significativo nel numero di studenti stranieri che scelgono di rimanere a Taiwan, passando da 7.694 nel 2021 a 5.400 nel 2023. La fonte di questa notizia è 工商時報. Il Ministero del Lavoro sta anche considerando altre misure per affrontare la carenza di manodopera, inclusa l'inclusione di lavoratori di mezza età e donne in cerca di un secondo impiego.