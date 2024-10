Taiwan: Il governo congela i prezzi dell'elettricità per ospedali e ristoranti

04 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha annunciato che i prezzi dell'elettricità per ospedali di medie e grandi dimensioni, ristoranti e strutture turistiche a Hualien rimarranno congelati, mentre il settore del tabacco subirà un aumento del 14%. Questa decisione arriva dopo le pressioni di otto associazioni mediche che hanno lamentato l'aumento dei costi operativi. Il governo ha giustificato la modifica della politica tariffaria per tutelare gli interessi pubblici e il benessere della popolazione. La fonte di questa notizia è 中國時報. Il Ministero della Salute ha precedentemente affermato che non ci sarebbero stati sussidi per le spese elettriche nel prossimo anno, ma ora si prevede una revisione delle politiche di sostegno per il settore sanitario.