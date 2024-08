Taiwan: Il governo di Hualien lancia il programma 'Stabilità Occupazionale' per supportare le aziende colpite dal terremoto

27 Agosto 2024_ Il governo di Hualien ha attivato il programma 'Stabilità Occupazionale' per aiutare le aziende e i lavoratori colpiti dal recente...

27 Agosto 2024_ Il governo di Hualien ha attivato il programma 'Stabilità Occupazionale' per aiutare le aziende e i lavoratori colpiti dal recente terremoto. Il Ministero del Lavoro ha organizzato incontri informativi e ha creato un team di supporto per assistere le imprese nella richiesta di sussidi. Questo programma mira a garantire la continuità lavorativa e a fornire opportunità di formazione ai dipendenti durante il periodo di crisi. Le aziende del settore turistico, tra cui hotel e ristoranti, sono state le più colpite e ricevono assistenza prioritaria. La notizia è riportata da storm.mg. Il programma è stato esteso per includere anche i lavoratori part-time e sarà attivo fino al 30 novembre 2024.