Taiwan: Il governo incoraggia le famiglie a crescere con più figli

16 Agosto 2024_ Il governo di Taiwan ha organizzato un evento per promuovere la crescita della natalità, incoraggiando le famiglie a considerare l'idea di avere più figli. Il portavoce della Presidenza, Yan, ha dichiarato che avere tre figli è un obiettivo auspicabile per le famiglie taiwanesi. L'evento ha visto una partecipazione numerosa e un'atmosfera vivace, sottolineando l'importanza della questione demografica nel Paese. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando l'impegno del governo nel sostenere le famiglie e affrontare le sfide legate al calo della natalità. Taiwan, un'isola con una popolazione in diminuzione, sta cercando di incentivare le nascite per garantire un futuro sostenibile.