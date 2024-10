Taiwan: Il governo intensifica la sicurezza marittima con nuove navi da pattugliamento

19 Ottobre 2024_ Il governo di Taiwan ha annunciato la costruzione di 11 navi da pattugliamento da mille tonnellate per rafforzare la sicurezza nelle...

19 Ottobre 2024_ Il governo di Taiwan ha annunciato la costruzione di 11 navi da pattugliamento da mille tonnellate per rafforzare la sicurezza nelle proprie acque. Questa iniziativa è una risposta alle crescenti incursioni di pescherecci e milizie marittime cinesi, che operano in una zona grigia. Il Premier Lai Ching-te ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza marittima e di potenziare le capacità di enforcement della Guardia Costiera. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando l'impegno di Taiwan nel proteggere la propria sovranità marittima. Le nuove navi saranno parte di una strategia più ampia per affrontare le minacce provenienti dalla Cina, che ha intensificato le sue attività nel Mar Cinese Meridionale.