Taiwan: Il governo promuove la transizione energetica con focus su geotermia e piccole idroelettriche

11 Ottobre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha annunciato l'impegno del governo nella transizione verso energie rinnovabili, con particolare attenzione alla geotermia e alle piccole idroelettriche. Il ministro dell'Economia, Guo Zhi-hui, ha rivelato che sono stati selezionati dieci siti per l'esplorazione geotermica, con il primo sondaggio profondo previsto per la fine di ottobre. Inoltre, il governo sta pianificando di spostare le industrie ad alta emissione di carbonio per favorire uno sviluppo più sostenibile a Kaohsiung. La fonte di questa notizia è 自由時報. Il governo di Taiwan punta a garantire una fornitura energetica stabile entro il 2030, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e ridurre l'inquinamento.