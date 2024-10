Taiwan: Il governo riapre il dibattito sulla politica nucleare in vista del 2030

22 Ottobre 2024_ Il Premier di Taiwan, Chen Chien-jen, ha dichiarato che il governo adotta una posizione "molto aperta" riguardo all'energia nucleare, sottolineando l'obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2030. Durante un'interrogazione al Parlamento, ha annunciato che verrà effettuata una rivalutazione delle politiche nucleari, considerando anche nuove tecnologie nel settore. Inoltre, ha risposto a preoccupazioni riguardo alla chiusura delle centrali nucleari, promettendo di mantenere il personale necessario. La fonte di queste informazioni è 中國時報. La discussione sulla politica energetica di Taiwan è particolarmente rilevante in un contesto globale in cui l'energia nucleare sta riacquistando attenzione come opzione sostenibile.