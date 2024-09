Taiwan: Il governo rifiuta la fusione tra Cathay Financial e Shin Kong Financial

17 Settembre 2024_ La Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan ha annunciato il rifiuto della proposta di fusione tra Cathay Financial e Shin Kong Financial, citando quattro motivi principali. Tra questi, la mancanza di un piano chiaro per garantire il controllo assoluto su Shin Kong e le incertezze legate alla stabilità finanziaria delle due entità. Inoltre, la Commissione ha evidenziato che il piano di acquisto presentato da Cathay non soddisfa i requisiti normativi necessari per una fusione nel settore finanziario. La notizia è stata riportata da 工商時報, sottolineando l'importanza di mantenere l'ordine nel mercato finanziario taiwanese. Cathay Financial è uno dei principali gruppi finanziari di Taiwan, mentre Shin Kong Financial è noto per le sue operazioni nel settore assicurativo.