Taiwan: Il governo sostiene il turismo a Hualien con il programma 'Stabilità Occupazionale'

25 Agosto 2024_ Il Ministero del Lavoro di Taiwan ha avviato il programma 'Stabilità Occupazionale' per supportare le aziende turistiche di Hualien, gravemente colpite da terremoti e disastri naturali. Il programma offre formazione e incentivi finanziari alle imprese che mantengono i propri dipendenti durante le difficoltà economiche. Tra le aziende beneficiarie c'è 'Lianhua', che gestisce attività ricreative a Hualien, e ha visto un calo significativo del numero di visitatori. Il proprietario ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando l'importanza di mantenere i lavoratori anziani, che rappresentano una risorsa fondamentale per l'azienda. La notizia è stata riportata da storm.mg. Il programma è stato esteso fino al 30 novembre 2024 e include anche lavoratori part-time.