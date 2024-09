Taiwan: Il governo stabilisce il costo della carbon tax per il 2026

10 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Ambiente di Taiwan ha annunciato che a partire dal 2026 la carbon tax sarà fissata tra 300 e 500 dollari taiwanesi per tonnellata. Questa tassa sarà utilizzata per sostenere lo sviluppo delle energie verdi e per ridurre le emissioni di carbonio, contribuendo così all'obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030. Tuttavia, le imprese esprimono preoccupazione riguardo ai costi elevati, temendo un impatto negativo sulla loro competitività. La notizia è stata riportata da The Merit Times. Il Ministero dell'Ambiente sottolinea che la carbon tax è un passo fondamentale per affrontare le sfide climatiche e promuovere un futuro sostenibile per Taiwan.