Taiwan: Il leader del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, rimane in custodia cautelare per due mesi

1 Novembre 2024_ Ko Wen-je, presidente del Partito Popolare di Taiwan, è stato posto in custodia cautelare per ulteriori due mesi a causa di un'inchiesta su presunti reati di corruzione legati al caso del centro commerciale Jinghua. Il tribunale ha stabilito che ci sono motivi sufficienti per ritenere che Ko possa distruggere prove o colludere con altri indagati. Il Partito Democratico Progressista ha dichiarato di rispettare il processo giudiziario in corso. Il caso ha sollevato preoccupazioni riguardo all'integrità del sistema giudiziario taiwanese, con il Partito Popolare che accusa il governo di utilizzare la giustizia per motivi politici, come riportato da 自由時報. Ko Wen-je è un ex sindaco di Taipei e figura politica di spicco, noto per le sue posizioni riformiste e il suo approccio pragmatico alla politica.