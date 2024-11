Taiwan: Il Ministero degli Affari Economici chiede la dissoluzione del Chinese United Power Party

07 Novembre 2024_ Il Ministero degli Affari Economici di Taiwan ha annunciato l'intenzione di sciogliere il Chinese United Power Party (CUPP) a causa di presunti coinvolgimenti in attività illegali. Secondo il ministero, sono state ricevute segnalazioni riguardanti raccolte fondi non autorizzate e altre attività illecite da parte del CUPP. Questa decisione segna un passo significativo nella lotta contro le pratiche illegali e la corruzione politica a Taiwan. Il CUPP è un partito politico che ha suscitato preoccupazioni per le sue operazioni e legami con la Cina. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, evidenziando l'attenzione crescente delle autorità taiwanesi verso la legalità e la trasparenza nel panorama politico.