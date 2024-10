Taiwan: Il Ministero del Lavoro si oppone alla fusione tra Uber Eats e foodpanda

16 Ottobre 2024_ Il Ministero del Lavoro di Taiwan ha ufficialmente espresso opposizione alla fusione proposta tra le piattaforme di consegna di cibo Uber Eats e foodpanda. La Ministra del Lavoro, Ho Pei-shan, ha inviato una lettera alla Commissione per il Commercio Equo, chiedendo di essere informata prima di qualsiasi discussione sulla fusione. Diverse preoccupazioni sono state sollevate dai legislatori riguardo ai diritti dei lavoratori delle consegne, mentre la legislazione su questo tema è ancora in fase di discussione. Fino a quando non ci sarà un accordo tra i sindacati e le piattaforme, il Ministero del Lavoro continuerà a opporsi alla fusione. La notizia è riportata da 中國時報. La fusione tra Uber Eats e foodpanda potrebbe avere un impatto significativo sul mercato delle consegne di cibo a Taiwan, dove entrambe le piattaforme sono molto popolari.