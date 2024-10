Taiwan: Il Ministero dell'Economia annuncia modifiche alle norme sugli investimenti per il 2029

04 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha presentato un progetto di modifica della normativa sugli investimenti, estendendo la validità della legge fino alla fine del 2029. Le nuove disposizioni prevedono un aumento del limite di spesa per gli investimenti da 10 a 18 miliardi di dollari taiwanesi e l'inclusione di nuovi settori come l'intelligenza artificiale e l'efficienza energetica. Queste modifiche mirano a incentivare le aziende a investire in tecnologie innovative e sostenibili, in risposta alle tendenze globali verso la neutralità carbonica. La fonte di questa notizia è 工商時報. Le modifiche sono parte di un'iniziativa più ampia per stimolare l'economia taiwanese e promuovere l'adozione di tecnologie avanzate nel settore industriale.