21 Agosto 2024_ Il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan (MOFA) ha accolto con favore l'inclusione delle 'sei assicurazioni' nel programma del Partito Democratico degli Stati Uniti, interpretandola come un segno di supporto costante per Taiwan. Le 'sei assicurazioni', formulate dall'allora presidente statunitense Ronald Reagan nel 1982, comprendono promesse di non stabilire una data per la cessazione delle vendite di armi a Taiwan e di non consultare la Cina su tali vendite. Il MOFA ha sottolineato che questa mossa rappresenta un impegno significativo per la sicurezza e la stabilità di Taiwan. Inoltre, il ministero ha dichiarato che continuerà a collaborare con gli Stati Uniti per rafforzare i legami bilaterali e garantire la sicurezza dell'isola. La notizia è stata riportata dal Taipei Times, un'importante fonte di informazione a Taiwan, che fornisce aggiornamenti su questioni politiche e sociali locali.