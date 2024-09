Taiwan: Il Partito Popolare annuncia le sue priorità legislative per il nuovo periodo

03 Settembre 2024_ Il Partito Popolare di Taiwan ha presentato le sue priorità legislative per il nuovo periodo, con un focus su riforme significative come la modifica del Codice di Procedura Penale e l'introduzione della legge sull'eutanasia. Il leader del partito, Huang Kuo-chang, ha sottolineato l'importanza di garantire i diritti umani nei procedimenti penali e di promuovere la trasparenza nei media. Tra le altre proposte, ci sono anche leggi per proteggere i whistleblower e per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. La notizia è riportata da ettoday.net. Il Partito Popolare, fondato nel 2019, si è distinto per le sue posizioni progressiste e per l'attenzione ai diritti civili e sociali in Taiwan.