Taiwan: Il Partito Popolare si scusa per errori nella dichiarazione dei fondi elettorali

11 Agosto 2024_ Il Partito Popolare di Taiwan ha emesso una scusa ufficiale dopo che sono emersi errori nella dichiarazione dei fondi elettorali per le elezioni presidenziali del 2024. Il presidente del partito, Ko Wen-je, ha riconosciuto che tre voci di spesa sono state registrate in modo errato e ha promesso di correggere la situazione al più presto. Inoltre, Ko ha convocato una riunione urgente con i responsabili della contabilità per chiarire la questione e fornire spiegazioni dettagliate ai sostenitori e al pubblico. La fonte di questa notizia è 自由時報. Il Partito Popolare, fondato nel 2019, è un partito politico taiwanese che si propone di rappresentare una nuova generazione di elettori e promuovere riforme politiche.