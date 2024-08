Taiwan: Il Premier Su Tseng-chang sottolinea l'importanza del lavoro di squadra nel governo

28 Agosto 2024_ Il Premier di Taiwan, Su Tseng-chang, ha tenuto una conferenza stampa per discutere l'operato del governo e l'importanza della collaborazione tra i membri dell'esecutivo. Durante l'incontro, ha evidenziato come il lavoro di squadra abbia permesso di affrontare efficacemente le emergenze, come dimostrato dalla risposta rapida al tifone Kemi. Su ha anche sottolineato la necessità di una comunicazione costante con il Presidente Lai Ching-te per garantire un'azione coordinata e responsabile. Infine, ha avvertito che il prossimo periodo legislativo sarà impegnativo, con l'approvazione del bilancio centrale in vista. La notizia è stata riportata da news.ltn.com.tw. Su Tseng-chang è il Premier del governo taiwanese, mentre Lai Ching-te è il Presidente di Taiwan.