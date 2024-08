Taiwan: Il presidente del Partito Popolare coinvolto in uno scandalo di finanziamento elettorale

13 Agosto 2024_ Il presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, è al centro di un'inchiesta riguardante presunti finanziamenti elettorali irregolari per la sua campagna presidenziale. L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Taipei dopo che sono emerse discrepanze nei fondi, tra cui un pagamento di 13 milioni di dollari taiwanesi a una società di pubbliche relazioni e altre spese di marketing contestate. Ko e il suo team hanno tenuto una conferenza stampa per chiarire la situazione, ammettendo errori contabili e promettendo di correggerli. La questione ha attirato l'attenzione di diversi politici, che hanno presentato denunce contro Ko per violazioni della legge sui finanziamenti politici. La notizia è riportata da 自由時報, evidenziando l'importanza della trasparenza nei finanziamenti elettorali in Taiwan.