Taiwan: Il presidente Lai Ching-te celebra il progresso della difesa navale a Kaohsiung

04 Novembre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha partecipato il 4 novembre a Kaohsiung alla cerimonia di consegna della nuova fregata leggera anti-aerea Anlung. Durante il suo discorso, ha sottolineato tre punti chiave: il continuo avanzamento della politica di costruzione navale nazionale, il rafforzamento delle capacità dell'industria della difesa e l'importanza di proteggere le acque territoriali. Lai ha evidenziato come questi sviluppi siano fondamentali per garantire la sicurezza marittima di Taiwan in un contesto geopolitico complesso. La cerimonia si è svolta in un momento in cui Taiwan sta intensificando i suoi sforzi per modernizzare le proprie forze armate, come riportato da 自由時報. La fregata Anlung rappresenta un passo significativo nella strategia di difesa di Taiwan, mirata a rafforzare la deterrenza contro le minacce regionali.