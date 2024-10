Taiwan: Il presidente Lai Ching-te presenta il suo discorso per la Festa Nazionale

10 Ottobre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha tenuto il suo primo discorso per la Festa Nazionale, attirando l'attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo intervento, ha delineato le strategie per lo sviluppo economico di Taiwan, sottolineando l'importanza di mantenere una posizione chiave nella catena di approvvigionamento democratica globale. Lai ha anche evidenziato la necessità di promuovere la cooperazione tra diverse generazioni e settori, con l'obiettivo di rafforzare l'unità nazionale e la stabilità nella regione. Il discorso ha messo in risalto la complessità della situazione di Taiwan, in particolare a causa delle pressioni della Cina continentale. La notizia è stata riportata da 中國時報.