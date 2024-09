Taiwan: Il presidente Lai Ching-te promuove la pace tra le due sponde dello Stretto

05 Settembre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato che l'isola non mira più a riconquistare la Cina continentale, ma si impegna a difendere i valori di libertà, diritti umani e stato di diritto. Durante una cerimonia commemorativa per il 66° anniversario della vittoria nella Battaglia di Kinmen, ha sottolineato l'importanza di costruire un ambiente di pace duratura tra Taiwan e la Cina, basato su valori condivisi. Lai ha evidenziato che la democrazia e i diritti umani sono fondamentali per il futuro delle relazioni tra le due sponde. La notizia è stata riportata da rti.org.tw. Taiwan, ufficialmente conosciuta come Repubblica di Cina, è un'isola democratica che ha una storia complessa di relazioni con la Cina continentale, governata dal Partito Comunista Cinese.