Taiwan: Il presidente Lai Ching-te ribadisce la sovranità di Taiwan durante il discorso del Double Tenth Day

06 Ottobre 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha pronunciato un discorso significativo in occasione delle celebrazioni del Double Tenth Day, sottolineando che la Repubblica Popolare Cinese non è la patria della Repubblica di Cina. Ha esortato i cittadini a unirsi per difendere la sovranità e la democrazia di Taiwan, evidenziando l'importanza della coesione nazionale. Lai ha anche richiamato l'attenzione sulla necessità di resistere alle pressioni esterne, riaffermando l'identità taiwanese. La notizia è stata riportata da 自由時報. Il Double Tenth Day è una festività nazionale che celebra la fondazione della Repubblica di Cina nel 1911, un momento cruciale nella storia di Taiwan.