Taiwan: Il presidente Lai esorta a difendere libertà e democrazia

13 Settembre 2024_ Il presidente taiwanese William Lai ha invitato i cittadini a combattere per la libertà e la democrazia durante le celebrazioni del 40° anniversario della Dichiarazione di Autosalvezza Formosana. Lai ha sottolineato che il popolo taiwanese ha sempre dovuto lottare per i propri diritti e che la nazione deve rimanere vigile contro le minacce del Partito Comunista Cinese (CCP). Ha ricordato che la dichiarazione del 1983 ha segnato un momento cruciale nella storia di Taiwan, chiedendo la fine della legge marziale e l'instaurazione di un governo democratico. Il presidente ha ribadito l'impegno del governo a difendere i valori democratici e a collaborare con paesi affini per promuoverli. La notizia è riportata dal Taipei Times. Taiwan, un'isola democratica con una storia di tensioni con la Cina continentale, continua a lottare per mantenere la propria sovranità e libertà.