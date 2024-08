Taiwan: Il presidente Lai ringrazia il Giappone per il supporto

18 Agosto 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha espresso gratitudine per il sostegno del Giappone attraverso un post sui social media. In...

18 Agosto 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha espresso gratitudine per il sostegno del Giappone attraverso un post sui social media. In risposta, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha confermato che le relazioni tra Taiwan e Giappone continueranno a rafforzarsi. Lai ha sottolineato la cooperazione tra i due Paesi in vari settori e ha auspicato ulteriori scambi e collaborazioni in futuro. Kishida ha evidenziato l'importanza della profonda relazione tra Taiwan e Giappone per la pace e la stabilità regionale. La notizia è riportata da 自由時報. Taiwan, un'isola democratica con una forte identità culturale, mantiene relazioni significative con il Giappone, un importante alleato nella regione asiatica.