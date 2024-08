Taiwan: Il presidente Lai visita Kinmen per commemorare il 66° anniversario della battaglia 823

24 Agosto 2024_ Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha visitato per la prima volta Kinmen dopo il suo insediamento, partecipando alla cerimonia di commemorazione del 66° anniversario della battaglia 823. Durante la visita, il Ministero della Difesa ha segnalato l'intercettazione di 38 aerei e 12 navi cinesi nelle acque circostanti, suscitando preoccupazioni per la sicurezza. Il direttore del Dipartimento Cina del Partito Democratico Progressista, Wu Jun-zhi, ha criticato la reazione irrazionale della Cina, sottolineando che non favorisce la pace nello Stretto di Taiwan. La notizia è riportata da ltn.com.tw. Kinmen è un gruppo di isole strategiche per Taiwan, situate vicino alla costa cinese, e la battaglia 823 è un evento storico significativo nella storia delle tensioni tra Taiwan e Cina.