Taiwan: Il reattore 1 della centrale nucleare di Kuosheng ufficialmente disattivato

28 Luglio 2024_ Il reattore 1 della centrale nucleare di Kuosheng ha ufficialmente cessato le operazioni il 27 luglio 2024, dopo 40 anni di attività. La Taiwan Power Company prevede di completare il processo di disattivazione seguendo le procedure necessarie, con il combustibile nucleare che sarà rimosso e trasferito in una piscina di raffreddamento. Con la disattivazione, la produzione di energia nucleare in Taiwan scende al 2,8%, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza energetica del paese. Esperti avvertono che la dipendenza da fonti di energia esterne potrebbe aumentare, specialmente in un contesto geopolitico teso. La notizia è riportata da 中國時報. La centrale nucleare di Kuosheng si trova a nord di Taiwan ed è stata al centro di dibattiti sulla sicurezza energetica e sull'impatto ambientale delle fonti di energia alternative.